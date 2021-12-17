В Ханты-Мансийске наметилась тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом Фото: Пресс-центр ОКБ Ханты-Мансийска

Главный врач Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Кутефа рассказала о ситуации с коронавирусом в городе. Она отметила, что в этом году коллективу лечебного учреждения справиться с поставленной задачей гораздо проще, так как система работает четко.

- Мы научились многое делать, многие препараты сейчас в наличие и в доступности. Мы научились лечить это заболевание, справляться со всеми вызовами. Нам очень нравится та тенденция, которая наметилась на сегодняшний день. Это снижение числа заболевших жителей города не только на стационарном лечении в ковидном госпитале, но и на амбулаторном лечении в домашних условиях - отметила Елена Кутефа.

По её словам, сейчас в «красной зоне» лечится 110 человек, а неделю назад эта цифра достигала 145-150 человек. Всё больше пациентов выздоравливают, но 15 человек пока еще находятся в реанимации, из них 8 – на ИВЛ.

Главврач считает, что улучшить ситуацию помогло разобщение детей, дистанционное их обучение на протяжении двух недель.

- Сегодня школьники вернулись к учебе в очном формате, мы очень надеемся, что увеличение роста заболеваемости не будет. Кроме того, мы должны отметить, что число вакцинированных на сегодняшний день составляет уже 77% от тех жителей города, кто хотел и смог поставить прививку от коронавируса, а это хорошая цифр - добавила Елена Ивановна.

Медик отметила, что чем выше в городе вакцинированных, тем скорее снижается число заболевших и регистрируется меньше повторных случаев заболевания.