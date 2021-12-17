За сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев мошенничества

За сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев мошенничества. Жители округа пополнили счета аферистов на 900 тысяч рублей. Жертвами стали жители крупных городов Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска.

За сутки четыре человека пострадали от водителей-мошенников, которые заработали на несостоявшихся поездках 70 тысяч рублей. Так, 38-летний мужчина планировал выгодно уехать из Нефтеюганска в Самару, но перейдя по ссылке, отправленной лже-водителем, потерял 30 тысяч рублей. Кроме того, югорчане все чаще стали жертвами аферистов, оформляющих микрозаймы, о которых впоследствии не сразу узнают пострадавшие. Сумма ущерба по данным таким случаям составила 30 тысяч рублей.

По-прежнему популярна среди мошенников схема с сотрудниками банка и представителями правоохранительных органов. Так, в Сургуте 37-летней женщине аферисты пообещали снизить процентную ставку по ранее оформленному кредиту, но вместо этого списали с ее кредитной карты 140 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.