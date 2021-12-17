В Югре повысили надежность электроснабжения океанариума мирового уровня

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Специалисты «Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения единственного в Уральском федеральном округе океанариума мирового уровня. Для этого они отремонтировали трансформатор, который обеспечивал работу электрооборудования спортивно-культурного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Дело в том, что весной 2021 года когалымские энергетики приняли на оперативно-техническое обслуживание оборудование спортивно-культурного комплекса «Галактика». В октябре проходили плановые испытания, специалисты выявили дефект обмотки высокого напряжения на одном из трех трансформаторов, которые отвечают за тепло- и электроснабжение торгово-развлекательного центра.

– Чтобы устранить неисправность, построили помост для перемещения четырехтонного трансформатора и перевезли его на производственную базу. После осмотра внутренних элементов, ревизии активной части и проведения контрольных испытаний трансформатор установили на место, – сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Благодаря ремонту повысилась надежность электроснабжения «Галактики» в Когалыме. В год спортивно-культурный комплекс потребляет порядка 9 млн кВт*ч электроэнергии. На территории торгово-развлекательного центра находится состоящий из 33 аквариумов океанариум, в котором содержатся более 2 300 рыб, в том числе 22 акулы. Также в ТРЦ расположены аквапарк, оранжерея субтропических растений, фитнес-центр и другие развлекательные и торговые площадки.