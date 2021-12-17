Коронавирус в Югре, последние новости на 17 декабря 2021 года: заразились 197 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Югры, на сегодня в округе зарегистрировано 93 116 случаев коронавируса, в том числе подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах за последние сутки.

Коронавирус за день выявлен в Нижневартовске – 60; Сургуте – 26; Мегионе – 18; Нягани – 16; Лангепасе – 14; Радужном – 9; Ханты-Мансийске – 7; Нижневартовском районе – 7; Когалыме – 5; Сургутском районе – 5; Нефтеюганске – 4; Покачах – 4; Белоярском районе – 4; Березовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Советском районе – 3; Югорске – 2; Кондинском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 подтверждена пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях, по 5 контакты ещё устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 702 человека, сняты с наблюдения – 421 807 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 877 человек, всего прошли обследование 2 688 592 человека.

В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 868 человек. За сутки выписались 228 человек, за весь период пандемии выздоровели 86 351 югорчанин.