В Ханты-Мансийске родители смогут посетить новогодние утренники детей Фото: Пресс-центр Правительства Югры

В Ханты-Мансийске родители смогут посетить новогодние утренники детей, но с соблюдением антиковидных мер.

Работники, родители должны предъявить QR-код о вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания, а также допускается ПЦР-тест с отрицательным результатом, выданный не ранее чем за 48 часов до мероприятия.

Кроме того на входе будет организована термометрия, а каждый класс и группа детского сада – будут проводить свой утренник отдельно, для каждого мероприятия будет организован свой график, чтобы не допустить скопления зрителей. Кроме того, в помещениях установят оборудование для обеззараживания воздуха.

Допускается не более 50% заполнения зрительских мест, а длительность мероприятия - не должна превышать 1,5 часа. В случае введения новых ограничений мероприятия проведут в удаленном формате.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах.