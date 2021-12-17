В Мегионе 25-летний украл детский беговел Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 42 преступления, по горячим следам раскрыто 28. Так, в Нижневартовске задержали подозреваемого в квартирной краже, им оказался уже судимый 28-летний мужчина. Он который украл золотые украшения, цепочку с крестиком и браслет, стоимостью 30 тысяч рублей.

В Берёзовском районе 26-летний молодой человек забрал себе чужой зимний пуховик, телефон и паспорт. Подозреваемый признался в том, что недавно действительно находился в чужой квартире и покидая ее, прихватил вещи хозяина, который не сразу заметил пропажу. Кроме этого, за сутки полицейские раскрыли 5 ранее зарегистрированных преступлений, в числе которых сбыт и хранение наркотиков, а также кражи. В Мегионе 25-летний югорчанин, находясь около одного из жилых домов, украл детский беговел.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.