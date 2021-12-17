В Сургуте кондуктор, выгнавший подростка с ДЦП из автобуса, отстранен от работы Фото: Администрация Сургута

После появления в соцсетях видео высадки ребенка из автобуса № 11, в АО «СПОПАТ» поступило распоряжение Главы города Сургута Андрея Филатова провести служебную проверку. Как известно, в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса 14-летнего мальчика, больного ДЦП. Ребёнок пропустил свою остановку из-за ошибки водителя, но на просьбу вернуть его обратно кондуктор не отреагировала, а наоборот, обвинила мальчика в том, что тот не стоял возле двери перед выходом на остановку. Школьник стал снимать поведение кондуктора на видео, а та в свою очередь попыталась смахнуть телефон из рук, а после этого начала вытягивать ребенка за руку из автобуса.

Происшествием заинтересовались следственные органы и прокуратура ХМАО.

- Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре на основании информации, размещенной в социальных сетях, организована процессуальная проверка по факту выдворения из рейсового автобуса подростка с ограниченными возможностями здоровья - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Администрация города уже сформировала специальную комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Глава Сургута Андрей Филатов отметил, что созданная комиссия анализирует материалы камер видеонаблюдения, видео, снятое подростком, работает с участниками инцидента - это сотрудники АО «СПОПАТ». Водителю автобуса объявлен выговор, а кондуктор отстранен от работы.