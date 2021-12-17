Семья из Когалыма сильно пострадала в аварии

ДТП на 64 км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Семья из Когалыма серьезно пострадала в аварии в Сургутском районе, которая произошла на 64 км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО».

Как сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре, 55-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, у машины лопнуло колесо, и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль "Киа", под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир «Тойоты», а также водитель и пассажиры «Киа», 33-летняя женщина и 6-летняя девочка, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает автовладельцев быть внимательные на дороге: выбирать безопасную скорость движения, воздерживайтесь от резких маневров, а также обязательно используйте ремни безопасности и детские автокресла.