Погода в Югре на 17 декабря 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 декабря, в Югре ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, местами изморозь. Ветер южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, местами -20, -25 °С, по крайнему востоку -28, -33 °С, днем -5, -10 °С, местами -15, -20 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно, пройдет небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -12, -14 °С, днем -8, -10 °С.

Погода в Югре на 17 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха - береги нос да ухо». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», - подмечали люди этапы формирования зимника. Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», - говорили в народе.