В Ханты-Мансийске родителей без QR-кодов не пустят на новогодние утренники

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске родители смогут посетить новогодние утренники, но с соблюдением необходимых защитных мер. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Родители (законные представители) должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или факт перенесенного заболевания. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 48 часов до события, - сообщили в мэрии.

Кроме того, на входе будет организована термометрия, а для каждого класса или группы - отдельное мероприятие. Для каждого коллектива назначено конкретное время праздника, это необходимо для того, чтобы не допустить скопления зрителей.

Также в помещениях установят оборудование для обеззараживания воздуха. Заполнение зрительских мест - не более 50%, а длительность мероприятия - не более 1,5 часа.