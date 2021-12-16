Коронавирус в Югре, последние новости на 16 декабря 2021 года: скончались 7 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от инфекции умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 868 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 197 случаев.

За последние сутки в России выявлено 28 486 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 155 человек, с начала пандемии - 8 876 788. Также за сутки зафиксировано 1 133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 294 024 человека.