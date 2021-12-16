Коронавирус в Югре, последние новости на 16 декабря 2021 года: заразились 197 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за сутки зарегистрировано 197 заражений COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 93 116 случаев коронавируса, из них активных - 4 897. Выздоровели с начала пандемии 86 351 человек, скончались - 1 868, из них 7 - за последние сутки.

Картина заболеваемости по населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

За последние сутки в России выявлено 28 486 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 155 человек, с начала пандемии - 8 876 788. Также за сутки зафиксировано 1 133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 294 024 человека.