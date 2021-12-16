После вмешательства прокуратуры семья из Мегиона переехала в благоустроенную квартиру Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Мегиона помогла семье, живущей в аварийном доме, переехать в новую благоустроенную квартиру. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, здание, где проживали люди, признали непригодным и подлежащим сносу еще в 2016 году, а другой недвижимости у семьи не было.

- В целях восстановления нарушенных прав семьи, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал, чтобы администрация предоставила людям благоустроенное жилье по договору соцнайма вне очереди, - сообщили в прокуратуре.

В итоге городской суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. На данный момент семья переехала в двухкомнатную квартиру.