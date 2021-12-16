Житель Сургута, лишенный водительских прав, устроил аварию с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 15 декабря в Сургуте.

- По предварительным данным, 45-летний водитель «Хонды», поворачивая налево, не пропустил автомобилем «Хендай», за рулем которого находился 19-летний юноша. В результате случившегося 20-летняя пассажирка «Хендая» получила травмы, - сообщили в ведомстве подробности аварии.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Впоследствии виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, мужчина был лишен прав.

Отметим, что за прошедшие сутки в Югре задержали 4 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, 2 - за повторное вождение в состоянии опьянения, 10 - за отказ от медицинского освидетельствования, 29 - за выезд на полосу встречного движения и 14 - за нарушение требований к перевозке детей.