В Сургутском районе осудят жителя Сыктывкара, который разводил людей на деньги в фальшивом магазине Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутского районе осудят 20-летнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в серии мошенничеств. Как рассказали в пресс-службе местного отделения, злоумышленник создал в соцсети «Instagram» несколько аккаунтов, в которых размещал информацию о продаже спортивной одежды и обуви по заниженным ценам.

- Данными объявлениями заинтересовались жители Сургутского района. Не подозревая об обмане, они переводили аферисту деньги на указанные счета. В подтверждение транзакций лжепродавец требовал скриншоты чеков. Затем мошенник обещал отправить товар и прислать трэкномер заказа, однако долгожданных посылок никто из покупателей так и не получил. Общая сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.