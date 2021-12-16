Кража водки и кабеля: за сутки в Югре произошло 69 преступлений

За сутки в Югре произошло 69 преступлений Фото: Ольга Крыльцова

За прошедшие сутки в Югре произошло 69 преступлений: один грабеж, один факт незаконного хранения оружия, шесть фактов сбыта наркотиков и десять краж. По горячим следам раскрыто 44 преступления, что составляет 51%. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Октябрьском районе 44-летний мужчина украл из магазина, расположенного в п. Приобье, бутылку водки стоимостью порядка 430 рублей. Ранее югорчанин уже был неоднократно судим за подобные преступления. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.

А в Сургутском районе, на территории одного из месторождений, двое граждан 1991 и 1999 годов рождения пытались похитить кабель с буровой установки, но были замечены сотрудниками безопасности. Отметим, что подозреваемые являются коллегами и работают в одной организации по обслуживанию нефтегазодобывающих компаний. На также также возбуждены уголовные дела.