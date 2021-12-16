В Югре хирурги окружного кардиодиспансера освоили новую методику лечения сложных аритмий

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Югре хирурги окружного кардиодиспансера успешно освоили новую методику лечения сложных аритмий. Как рассказали в местном департаменте здравоохранения, данная операция позволяет восстановить работу сердца со сложной формой фибрилляции предсердий.

- Операция проводится под контролем эндоскопа с использованием высокочастотного тока. В этом и особенность процедуры – малотравматичность и максимальная результативность. Уже на следующий день пациентов переводят в обычную палату, - добавили в ведомстве.

Кстати, электроды заводятся к сердцу через небольшие проколы в грудной клетке. Свои действия хирург контролирует при помощи эндоскопа, оборудованного видеокамерой и монитором. Сама операция проводится под общим наркозом и длится не более двух часов.

На данный момент специалисты успешно прооперировали четырех пациентов от 37 до 74 лет. Все они готовятся к выписке.