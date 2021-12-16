Жителей Сургута приглашают на выставку авторской куклы

Фото: администрация Сургута

Жителей Сургута приглашают посетить выставку авторской куклы «КУКЛЯНДИЯ», которая откроется 17 декабря в художественном музее. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Для выставки выбраны 60 самых ценных и оригинальных произведений искусства из коллекции авторской куклы, которую музей собирает уже на протяжении 20 лет. Это куклы из текстиля, дерева, папье-маше, фарфора и всем полюбившиеся всем мишки Тедди, - добавили в мэрии.

Кстати, отличным дополнением к экспонатам станет мультимедиа, которая позволит зрителю отправиться в путешествие по сказочному миру «КУКЛЯНДИЯ».

Посетить выставку можно по адресу: 30 лет Победы, д. 21/2.