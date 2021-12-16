Погода в Югре на 16 декабря: пасмурно и снег

Погода в Югре на 16 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 16 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами изморозь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура ночью -20...-25 градусов, в юго-западных районах до -15. Днем -6...-11 градусов, в восточных районах -16...-21.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -8. Ветер 3-5 м/с.

Сургут: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -12. Ветер 1-3 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днем -16, ночью -14. Ветер 2-3 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 3-4 м/с.

Когалым: пасмурно, вечером - снег. Днем -17, ночью -16. Ветер 1-2 м/с.