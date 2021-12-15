В Югре продлили антиковидные ограничения до 31 января 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

До февраля 2022 года в Югре продлены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовали сегодня, 15 декабря 2021, на сайте Правительства Югры. Таким образом, до 31 января 2022 в регионе нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, кроме спектаклей и концертов в закрытых залах. Исключения также составляет работа театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий с участием жителей.

Запрещается работа детских игровых комнат, развлекательных заведений, кальянных, посещение ТРЦ детьми до 14 лет без родителей. Регистрация браков разрешается с участием не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния.

Напомним, желающим посетить заведения общепита, торговли, культурные и спортивные учреждения, досуговые организации нужны QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное заболевание в течение последних 6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до посещения.