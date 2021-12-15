Первый замглавы Пыть-Яха сплавил предпринимателю дорогущий земельный участок за «копейки» Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено против первого заместителя главы города Пыть-Яха, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследовать преступление.

Оказалось, что в июне 2019 года подозреваемый, превысив свои должностные полномочия, решил передать в собственность предпринимателя земельный участок площадью более 40 тысяч «квадратов». При этом он не проводил торги и несколько раз занизил стоимость земли. Через месяц, будучи и.о. главы города, он распорядился передать в собственность предпринимателя участок за 2,7 миллионов рублей. Хотя его кадастровая стоимость – более 18 миллионов рублей. Тем самым он причинил ущерб бюджету Пыть-Ях на сумму более 15 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.