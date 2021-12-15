В Югре директор предприятия забирал зарплату подчиненных себе. Фото - СКР по Югре.

В Нефтеюганске директор предприятия забирал зарплату подчиненных себе. Он делал это с октября 2020 по август 2021 года.

– Он не выплачивал 64 работникам заработную плату за период свыше двух месяцев или же производил частичные выплаты в суммах ниже минимального размера оплаты труда. Общий размер задолженности составил более 6,3 миллиона рублей, которые злоумышленник расходовал на выплату собственной заработной платы, в том числе переплату в размере более 1,9 миллиона рублей, а также взаиморасчеты с контрагентами и иные нужды предприятия, – сообщили в СК Югры.

По ходатайству следователя, с учетом раскаяния подозреваемого и полного возмещения причиненного ущерба, суд назначил виновному судебный штраф в размере 60 000 рублей.