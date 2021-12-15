В Ханты-Мансийске открылся прокат лыж для детей и взрослых

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске открылся прокат лыж. Он находится в мкр. Иртыш-2 (возле спортивного комплекса по ул. Георгия Величко). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- В пункте находится 50 комплектов лыжного оборудования для самых маленьких и взрослых жителей окружной столицы. Также в микрорайоне оборудовали лыжню, которая идет вдоль набережной Иртыша, - добавили в мэрии.

Прокат работает со вторника по пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 11:00 до 20:00. Стоимость лыж для взрослого составляет 150 рублей, а для детей - 100.