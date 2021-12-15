В Березовском районе глава сельского поселения незаконно выписывал себе денежные премии Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Березовского района добилась взыскания с главы поселка Светлый незаконно полученных премий. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина самолично выписывал себе денежную награду якобы за выполнение особо важных и сложных заданий. Все это продолжалось с января 2020 года по апрель 2021 года.

- В соответствии с действующим законодательством выписать премию главе мог исключительно Совет депутатов муниципалитета, однако этот вопрос не выносился на его рассмотрение. Кроме того, при проведении проверки выяснилось, что никаких особо важных и сложных заданий глава не выполнял, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал признать выплаты незаконными и взыскать их с главы поселения.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, обязав чиновника вернуть всю сумму. На данный момент деньги возвращены в доход муниципалитета.