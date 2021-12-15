В Сургуте мошенники развели пенсионерок на деньги, рассказав легенду о родственниках, попавших в аварию

В Сургуте мошенники развели пенсионерок на 700 тысяч рублей, рассказав легенду о родственниках, попавших в аварию Фото: Ольга Крыльцова

Бессердечность дистанционных мошенников не знает границ. Аферисты не только звонят своим жертвам, но и работают группой людей, которые лично посещают горожан и выманивают под различными предлогами все накопления. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, за прошедшие сутки преступники обманули двух пожилых жительниц Сургута, выманив порядка 700 тысяч рублей.

- На днях пенсионеркам позвонили мошенники и представились в первом случае якобы невесткой, которая оказалась в ДТП, а во втором - следователем, который якобы ведет дело о ДТП, где среди пострадавших внучка пожилой северянки. Застав женщин врасплох и применив психологическое давлением, аферисткам удалось украсть у гражданок порядка 700 тысяч рублей. При этом женщины передали деньги неустановленному лицу лично в руки, - уточнили в ведомстве.

Сейчас полиция разыскивает преступников, обманувших югорчанок. Также возбуждены уголовные дела.