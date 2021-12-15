Ковиднй госпиталь в Нижневартовске заполнен на 75%: заняты 225 мест. Фото: администрация Нижневартовска

Ровно на три четверти (75%) заполнен ковидарий Нижневартовска: из 300 мест в стационаре заняты 225 мест, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Положительной тенденцией является преобладание снятых с наблюдения горожан (это 806 человек) над теми, кого взяли под наблюдение (это 676 человек).

По словам главврача Нижневартовской городской поликлиники Светланы Ворониной, поликлиники работают в обычном режиме, а КТ-центр работает круглые сутки.

- На минувшей неделе проведено 743 исследования, выявлено 349 случаев заболеваемостью пневмонией – это высокий показатель, - отметил он.

Количество детей с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей, снизилось почти на 30%. На сегодняшний день это более 3,3 тысяч детей из числа контактных. Как отметила главврач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко, вместо «короны» идет рост заболеваемости ОРВИ, среди детей зарегистрировано 2,6 тысяч детей.

- За минувшую неделю выявлено три случая гриппа. Всего с начала эпидсезона – шесть случаев. Вакцинировано против гриппа 52 487 детей и подростков, - подчеркнула Загинайко.

ВОПРОС В ТЕМУ

Где можно поставить прививку от коронавируса и ОРВИ в Нижневартовске?

По словам специалистов, поставить прививку можно во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации. Телефон: (3466) 29-14-12.