В Сургуте 14 декабря 2021 горели и пенсионный фонд на Майской, и автомобиль на Индустриальной Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки, 14 декабря 2021, произошло сразу несколько пожаров. Например, в пенсионном фонде Сургута на ул. Майской в 16.08 произошло короткое замыкание, и возгорание ликвидировали до прибытия пожарных, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека. Чтобы ликвидировать пожар, подразделения МЧС России привлекли 24 человек личного состава и 8 единиц техники.

Практически в то же время, в 15.43, и в том же Сургуте загорелся автомобиль на ул. Индустриальной. Открытое горение ликвидировали в 15.55, пострадавших нет. Огонь ликвидировали 4 человека личного состава и одна единица спецтехники.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в Ханты-Мансийске ликвидировали крупный пожар в детском санатории. Спасатели эвакуировали из здания порядка 40 детей и сотрудников учреждения.