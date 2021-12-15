Погода в Югре 15 декабря 2021: температура воздуха ночью упадет ниже тридцатки Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 15 декабря, ожидается облачность, местами пройдет небольшой, умеренный снег. Днем по северо-западу преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 С, местами -19…-24 С, по восточным районам -28…-33 С, днем -6…-11 С, местами -15…-20 С.

Погода в Югре 15 декабря 2021 в инфографике МЧС

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12 С, днем -7…-9 С.