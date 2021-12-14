Студентка из Сургута потеряла крупную сумму из-за мошенников Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратилась 23-летняя студентка, которая лишилась своих накоплений из-за мошенников. Девушке позвонил аферист, который представился сотрудником банка и оповестил югорчанку о том, что её личный кабинет взломали мошенники и для сохранения денег необходимо сообщить логин и пароль от личного кабинета банка и перевести деньги на страховые ячейки.

Не подозревая подвоха, девушка сообщила свой логин и тем самым предоставила злоумышленнику доступ в личный кабинет. Далее с нескольких счетов студентки списались 450 тысяч рублей. Жительница Сургута осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.