В Югре посылки будут доставлять беспилотники Фото: Администрация Урая

В Югре посылки будут доставлять беспилотники. ХМАО станет одним из четырёх пилотных регионов, где начнут тестировать беспилотную доставку грузов.

Грузоперевозки планируется запустить в первую очередь в удалённых труднодоступных территориях, где такие услуги особенно востребованы. В Югре действуют лимиты загрузки почтовых отправлений, которые в среднем составляют не больше 50 кг. Кроме того, частота авиарейсов не всегда позволяет соблюдать сроки доставки. Поэтому новый проект доставки предусматривает внедрение 3 беспилотных авиационных машин типа «вертолет». Как говорят эксперты, использование таких аппаратов увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, что позволит в бедующем увеличить объемы грузопотока, снизить стоимость логистических сервисов и в целом повысить качество жизни населения.

Беспилотники хотят запустить в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах, где с труднодоступными населёнными пунктами нет круглогодичного сообщения по дороге с твердым покрытием. Первый полет по перевозке почты запланирован во втором квартале 2022 года. Если запуск пройдет успешно, в дальнейшем планируется увеличить масштаб проекта на другие российские регионы.