Жительница Ханты-Мансийска стала серебряным призером Всероссийского съезда лидеров НКО Фото: Городской информационный центр

Жительница Ханты-Мансийска стала серебряным призером Всероссийского съезда лидеров НКО. Конкурс проходил в Перми, в нем участвовали международные лидеры некоммерческих организаций из России, Турции, Португалии, Казахстана и Киргизии.

Состязание проходило в 4 этапа: презентация практики, мастер-класс, командная и интерактивная работа. По результатам испытаний, серебро Всероссийского съезда взяла жительница Ханты-Мансийска Юлия Трушкова, председатель Совета регионального отделения Всероссийского общественного движения Молодежная Ассамблея народов России «Мы – Россияне» в Югре.

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