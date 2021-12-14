В Когалыме бывший уголовник попытался украсть деньги на территории автомойки Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 32. Так, в Нижневартовском районе в дежурную часть обратился житель Излучинска. В заявлении он пояснил, что у него похитили металлический гараж, стоимостью 70 тысяч рублей, который находился на берегу реки Вах. Подозреваемым оказался 22-летний молодой человек. Он сознался в преступлении.

В Когалыме раскрыли кражу, которая произошла на территории автомойки. Бывший 32-летний уголовник, находясь под административным надзором, незаконно проник в помещение через открытую форточку и реши стащить деньги из кассы, но ему не удалось остаться незамеченным.

Помимо этого, за сутки в округе раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Урае 48-летняя уборщица в одной из компаний города, нашла чужую банковскую карту. Вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию, она воспользовалась картой и пыталась снять 10 тысяч. Но ее попытки не увенчались успехом, зато покупки за чужой счет ей все же удалось совершить.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.