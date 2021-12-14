Пациентов Нижневартовской психоневрологической больницы прививают от ковида

В Нижневартовской психоневрологической больнице продолжается прививочная кампания. Важно не допустить проникновения инфекции в отделения, где находятся пациенты с длительным периодом лечения.

- Вакцинация против COVID-19 – это самая лучшая и действенная профилактика внутрибольничных вспышек коронавирусной инфекции. Ежедневно в больницу поступают пациенты. Часть из них поступают по экстренным показаниям, когда нет возможности отложить госпитализацию. Среди поступающих могут быть и больные COVID-19 в инкубационном периоде, когда клинических признаков инфекции еще нет, и заболевание разовьется уже в стационаре. Поэтому в условиях эпидемии COVID-19 риск заноса инфекции в стационарные отделения и ее внутрибольничного распространения остается высоким, – рассказала заведующая психиатрическим отделением Екатерина Колодченко.

Учитывая особенности учреждения, вакцинация выполняется исключительно добровольно, при строгом соблюдении правил проведения прививок. К вакцинации допускаются только дееспособные пациенты, которые заранее прошли консультацию с лечащим врачом и после осмотра врача-терапевта. В других случаях вакцинация возможна только при наличии письменного согласия от родственников.