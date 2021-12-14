Коронавирус в Югре, последние новости на 14 декабря 2021 года: умерли 8 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 851 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 202 случая коронавируса. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 48 человек. В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 1 145 человек и выздоровели 34 084 человека. Всего в России зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавируса, за весь период зафиксировано 291 749 летальных исходов, выздоровели 8 804 000 человек.