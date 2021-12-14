Коронавирус в Югре, последние новости на 14 декабря 2021 года: заразились 202 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 202 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 92 719 случаев коронавируса. За день случаи заражения выявлены: в Нижневартовске – 48; Сургуте – 34; Нефтеюганске – 22; Ханты-Мансийске – 15; Мегионе – 13; Нягани – 10; Урае – 9; Нижневартовском районе – 8; Когалыме – 7; Кондинском районе – 6; Советском районе – 5; Радужном – 4; Югорске – 4; Нефтеюганском районе – 4; Лангепасе – 3; Покачах – 3; Октябрьском районе – 3. Сургутском районе – 3; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 166 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 516 человек, сняты с наблюдения – 419 955 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 3 985 человек, всего прошли обследование 2 675 366.

В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 1 851 человек. За сутки вылечились 252 человека, за весь период пандемии выздоровели 85 865 югорчан.