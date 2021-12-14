Губернатор Югры выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Сергея Соловьева Фото: пост в соцсети Губернатора ХМАО

На 78 году жизни скончался президент международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Сергей Соловьев. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким кинорежиссера.

- Умер Сергей Александрович Соловьев – мастер, наставник, друг нашего края, «отец» международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Его особый взгляд в кино, понимание людей, нашли отклик у миллионов зрителей, позволили им открыть новое в себе. Светлая память, - написала губернатор в соцсетях.

Сергей Соловьев известен, как создатель известных фильмов «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В 2002 году режиссер выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, который собирает в ХМАО сотни молодых талантов, тысячи зрителей.