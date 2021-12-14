Сургутские коммунальщики обзавелись новой улучшенной снегоуборочной техникой Фото: Администрация Сургута

Сургутские коммунальщики обзавелись новой снегоуборочной техникой. Шесть единиц техники приобрел сургутский «Дорремтех». В этом году предприятием закуплены погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы и грузовые авто.

Как рассказали в администрации города, новые погрузчики выполнены по специальному заказу и обладают улучшенными техническими характеристиками: передвигаются быстрее, чем их предшественники, что позволяет быстрее выполнять уборку дорог. Комбинированная дорожная машина совмещает функции минимум двух типов авто: имеет полный набор навесного оборудования, за счет которого не только очищает проезды, но и проводит обработку пескосоляной смесью.

Напомним, мы писали ранее как в парках и скверах Сургута проходила генеральная уборка, территории очищали от проблемных деревьев и кустарников.