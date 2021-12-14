Спортсмен из Сургутского района победи в Первенстве мира по армрестлингу среди юниоров Фото: Администрация Сургутского района

Спортсмен из Сургутского района стал победителем Первенства мира по армрестлингу среди юниоров, которое проходило в Бухаресте. Югорский спортсмен, Максим Битаров выступал в весовой категории до 70 кг и занял первое место в борьбе правой рукой, а ещё завоевал бронзовую награду в соревновании левой рукой.

- Поздравляю с отличным выступлением победителя Первенства мира по армрестлингу среди юниоров и его наставника тренера сборной команды Сургутского района Тарлана Казимагомедова. Выражаю огромную благодарность за большой труд и показанный результат. Так держать – прокомментировал директор МАУ «РУСС» Алил Шахшаев.

Как отмечают спортсмены, в Сургутском районе ведется активное развитие спорта. При поддержке главы района Андрея Трубецкого за 5 лет в поселениях муниципалитета появилось порядка 40 спортивных объектов.