В Сургуте родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Сургуте начались новогодние утренники в детских садах. Для каждой группы праздничные мероприятия проводятся отдельно, причём впервые за время пандемии их смогут посетить и родители, но при условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания ковидом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп. Родители должны быть в масках, перчатках и соблюдать при рассадке в зале дистанцию в полтора метра.

Если в детском саду зафиксированы случаи коронавируса и ОРВИ и на карантин закрыта хотя бы одна группа, праздничные мероприятия будут проведены без присутствия родителей. Специально для них будет организована онлайн-трансляция утренника. На сегодняшний день торжества в таком формате пройдут в 10 детских садах города.

В школах также, праздничные мероприятия будут организованы отдельно для каждого класса.

- Эпидситуация в школах и детских садах стабильная. Статистика по заболеваемости нас пока радует. Количество классов, переведенных на дистанционный режим обучения, сокращается. Если на прошлой неделе в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и ОРВИ было организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 97-ти классах в 29 школах, то на сегодняшний день таких классов 68 в 24 школах, – рассказала директор департамента образования Администрации Сургута Ирина Замятина.

По её словам, для защиты от коронавируса при организации утренников специалисты образования Сургута руководствуются решением регионального оперативного штаба, где был сформирован защитный протокол.

На новогодние каникулы все образовательные организации уйдут по графикам, с которыми можно ознакомиться на сайтах учреждений.