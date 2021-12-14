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Происшествия14 декабря 2021 2:52

Жительница Лянтора ждала дополнительную выплату, а в итоге лишилась своих сбережений

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Жительница Лянтора ждала дополнительную выплату, а в итоге лишилась своих сбережений

Жительница Лянтора ждала дополнительную выплату, а в итоге лишилась своих сбережений

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратилась 53-летняя жительница Лянтора, которая сообщила, что с ее карт третьим списали 14 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда, назвал её по имени и отчеству, уточнил, что она проработала на производстве больше 25 лет, и сообщил, что ей полагается дополнительная выплата в размере 19 тысяч рублей. Для перечисления денег, по просьбе звонившего, потерпевшая продиктовала ему последние 4 цифры зарплатной карты. Далее, по инструкции мошенника югорчанка зашла в приложение онлайн-банка и сообщила ему смс-код. А позже женщина увидела, что деньги списаны. А лже-сотрудник ПФР пообещал перезвонить и исчез.

Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.