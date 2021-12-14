Погода в Югре на 14 декабря 2021 года: до - 42 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 14 декабря, в Югре облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный с переходом на южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -20, -25 °С, местами -12, -17 °С, по восточной половине -29, -34 °С, при прояснениях -37, -42 °С, днем по западной половине округа -8, -13 °С, по восточной половине -18, -23 °С, местами до -33 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -21, -23 °С, днем -9, -11°С.

Погода в Югре на 14 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона — а в ответ получал три легких удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.