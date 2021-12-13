В Нижневартовске на строительство второго этапа улицы Нововартовская потратят 310 миллионов Фото: google.ru/maps

На строительство второго этапа улицы Нововартовская участка от улицы Салманова до улицы Энтузиастови бюджетом Нижневартовска на 2022-2024 г. предусмотрено 310 миллионов рублей. Заключить контракт на строительство планируется в первом квартале 2022 года.

Сейчас ввели 609 метров дороги по Нововартовской, а в 2022 планируется еще 519. Проект улицы Нововартовской жителям города презентовали еще в 2018 году. Протяженность проектируемого участка составила почти 3 км. 300 м.

Добавим, что всего за три года в Нижневартовске построено порядка трех км. магистралей, отремонтировано около 44 км. При выборе автомагистралей, подлежащих ремонту, специалисты администрации города опирались не только на результаты инструментального контроля, но и на мнения вартовчан. Все работы проводятся максимально открыто: как с привлечением независимых экспертов, так и под контролем общественников. Это гарантирует качество выполненных мероприятий.