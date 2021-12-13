На 50 км автодороги «Сургут-Нефтеюганск» произошло ДТП с двумя пострадавшими Фото: Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе на 50 км автодороги «Сургут-Нефтеюганск», не доезжая до вантового моста через р. Обь, произошло ДТП.

По информации пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району, что 34 - летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», двигался со стороны Нефтеюганска в Сургут, объезжая справа препятствие на дороге, его авто занесло, после чего выехал он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Маз», за рулем которого 47 - летний мужчина. В результате аварии иномарку отбросило на проезжающую в попутном направлении машину «Лада».

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его пассажир получили травмы различной степени, их отвезли на скорой в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.