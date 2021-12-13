Сразу несколько ДТП из-за невнимательности пешеходов произошло на выходных Нижневартовска Фото: "Официальный Нижневартовск"

Сразу несколько ДТП из-за невнимательности пешеходов произошло на выходных. Одно из них произошло на улице Северной под колеса Ниссана попал 31-летний мужчина. Врачи "скорой помощи" доставили его в больницу. В этот же день на улице Ленина 42-летний пешеход также получил травмы после наезда на него автомобиля Фольксваген. В результате происшествия пешеход получил травмы и на скорой доставлен в медицинское учреждение.

По информации ГИБДД, в обоих случаях ДТП произошло на регулируемых пешеходных переходах. Вот только пострадавшие переходили дорогу на запрещающий для них сигнал светофора. Проще говоря, они переходили дорогу на красный.

Госавтоинспекторы Нижневартовска напоминают о важности соблюдения ПДД.

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