Коронавирус в Югре, последние новости на 13 декабря 2021 года: умерли 9 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 843 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлен 198 новый случай. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 40 человек.

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 121 летальный исход, за сутки в России полностью выздоровел 28 561 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 046 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, выздоровели 8 769 916 человек.