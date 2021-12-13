Коронавирус в Югре, последние новости на 13 декабря 2021 года: заразились 198 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Югры, на сегодня зарегистрировано 92 517 случаев коронавируса и лабораторно подтверждено 198 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Коронавирус за день выявлен в Нижневартовске – 40; Сургуте – 34; Нефтеюганске – 14; Мегионе – 11; Нягани – 10; Урае – 10; Сургутском районе – 10; Советском районе – 9; Радужном – 8; Кондинском районе – 7; Когалыме – 6; Лангепасе – 5; Пыть-Яхе – 5; Ханты-Мансийске – 5; Нижневартовском районе – 5; Югорске – 4; Покачах – 3; Нефтеюганском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Белоярском районе – 2; Березовском районе – 2; Октябрьском районе – 2.

На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 440 человек, сняты с наблюдения – 419 357. За сутки на COVID-19 обследованы 3 985 человек, всего прошли обследование 2 675 366.

Состояние 122 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 843 человека. За сутки выписались 232 человека, за весь период пандемии вылечились 85 613 югорчан.