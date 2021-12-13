Школьница из Ханты-Мансийска стала одной из лучших учеников России Фото: Городской информационный центр

В Ульяновске завершился Всероссийский конкурс «Ученик года-2021», участие в котором принимали школьники из 38 регионов России. Югру представляла ученица школы №3 Ханты-Мансийска Любовь Ермакова. В финале конкурса школьники прошли пять испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов. Для ребят прошли лекции, мастер-классы, встречи с экспертами.

Жюри оценивали конкурсные задания ребят в баллах, югорская школьница одержала победу в номинации «Творческая личностью года». Эксперты отметили, что у Любы Ермаковой оригинальный подход к мероприятиям конкурса, а также успешное прохождение задания, приуроченного ко Дню Конституции.

Кстати, девушка - победитель городского конкурса «Ученик года — 2021», который прошел в Ханты-Мансийске в начале года. В нем приняли подростки из девяти школ города, девушка стала лауреатом окружного этапа конкурса «Ученик года».