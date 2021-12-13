В Октябрьском районе в ДТП погиби 2 человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 – получили травмы. Смертельное ДТП произошло на 31 км автодороги «Нягань – Талинка» в Октябрьском районе, 55-летний водитель автомобиля «Volvo FM», при обгоне «Нивы» при возвращении на свою полосу задел Ниву и её отбросило на «Фольксваген», под управлением 35-летнего мужчины, двигавшегося по встречке. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля «Фольксваген» погибли на месте, а 35-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 17 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 17 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 17 – за отказ от медицинского освидетельствования; 48 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.