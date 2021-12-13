В Нижневартовске началось строительство нового детского сада на 320 мест

В квартале №21 Нижневартовска началось строительство детского сада Фото: "Официальный Нижневартовск"

В квартале №21 Нижневартовска началось строительство детского сада, который рассчитан на 320 мест. Строить учреждение будут с использованием BIM-технологий. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко во время заседания окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

- В рамках реализации государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования» предусмотрено строительство детского сада в квартале №21. Стоимость реализации проекта составляет более 620 млн рублей. Заключены муниципальные контракты по строительству объекта с подрядчиками. Сдать объект должны в сентябре 2023 года, – рассказал Дмитрий Кощенко.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Когалыме открылся новый детский сад. Для всестороннего развития детей там созданы все условия.