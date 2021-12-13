Жительница Нижневартовска, в погоне за красотой, лишилась 100 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 23 случая мошенничества, югорчане лишились больше 5 миллионов рублей. Так, 38-летняя жительница Нижневартовска "подарила" мошенникам 100 тысяч рублей за услуги салона красоты. Незадолго до этого, ей пообещали качественный макияж в одной из соцсетей, визажист убедила внести предоплату в 3 тысячи рублей и скинула ссылку с реквизитами. Женщина, пройдя по ней ввела реквизиты своей карты и пароль, но сайт выдал ошибку. Югорчанка выполнила 11 аналогичных операций, после чего деньги списались а мнимый визажист перестала выходить на связь.

Другая, жительница города Нижневартовска, желая приобрести два свитера в соцсети подарила мнимому продавцу 4 тысячи рублей. А жительница Ханты-Мансийска, активно готовясь к Новому Году, хотела купить искусственную ель за 7 тысяч рублей, но порадовать себя покупкой не удалось, женщина стала жертвой аферистов. Кроме того, югорчане забывают об осторожности при покупке авиа и ж/д билетов. За выходные северяне купили ненастоящие билеты на 9 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.